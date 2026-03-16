Marido espalha notas de R$ 100 pela casa com bilhetes de agradecimento à esposa por manter o lar em ordem. É uma atitude legal? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um gesto de carinho entre um casal acabou provocando grande debate nas redes sociais. Um marido decidiu surpreender a esposa espalhando notas de R$ 100 pela casa, acompanhadas de bilhetes de agradecimento pelas tarefas do dia a dia.

Na vassoura, ele deixou um recado agradecendo por manter a casa “100% limpa”. Na máquina de lavar, mais dinheiro e uma mensagem elogiando as roupas sempre cheirosas. Já nas panelas do fogão, outro bilhete dizia que ela era “a melhor na cozinha”. Na cama arrumada, o marido deixou ainda um recado romântico dizendo que não queria passar uma noite sem ela.

‌



A publicação rapidamente viralizou e gerou polêmica. Enquanto muitos internautas elogiaram a atitude e disseram que o marido valorizou a companheira, outros criticaram a iniciativa. Parte do público afirmou que a mulher não deveria ser recompensada financeiramente por tarefas domésticas e que o ideal seria dividir as responsabilidades da casa. Na sua opinião, é uma atitude legal?

Vote e participe da enquete: