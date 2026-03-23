Modelo exige R$ 25 mil mensais para estética, intimidade agendada e acesso às senhas do noivo em acordo pré-nupcial. A ideia é inteligente ou perigosa? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma modelo fitness de 24 anos chamou atenção ao revelar detalhes do acordo pré-nupcial antes do casamento. Ravena decidiu estabelecer regras claras para evitar conflitos no futuro relacionamento.

Entre as exigências, ela pede o depósito mensal de R$ 25 mil para gastos com estética. O acordo também inclui uma “agenda do amor”, em que os momentos íntimos do casal devem ser planejados para não serem afetados pela rotina de trabalho.

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Outro ponto destacado é a transparência digital: Ravena quer que as senhas dos celulares sejam compartilhadas entre os dois. Na sua opinião, a ideia é inteligente ou perigosa?

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