Gerente e funcionários de restaurante usam equipamento eletrônico para espantar cachorro de rua. Eles devem ser punidos?

Funcionários e o gerente de um restaurante foram flagrados usando um aparelho ultrassônico para afastar um cachorro que queria entrar no estabelecimento. O aparelho emite ondas sonoras que os seres humanos não conseguem ouvir, somente os animais. O gerente disse que o uso serve apenas para dar um susto nos animais que tentam entrar. O dono do restaurante disse que não concorda com maus-tratos e garantiu que o aparelho não é prejudicial. Isso aconteceu em Americana, no interior de São Paulo. Na sua opinião, eles devem ser punidos? Vote e participe da enquete: