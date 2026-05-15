Pedido de casamento em local público: mulher passa na frente da câmera e compromete registro. Ela foi: inconveniente ou correta? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um casal foi passear num dos pontos turísticos mais bonitos do Rio de Janeiro, o mirante do Pão de Açúcar. Mas, para Natanael, não era só um passeio. Era o dia em que ele pediria Millena em casamento.

Natanael tirou a aliança do bolso, ajoelhou e, bem na hora do pedido, apareceu uma mulher. Era uma turista. Ela passou na frente da câmera que registrava o momento.

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A mulher ainda falou: “Eu faço o que eu quiser”.

O registro daquele momento tão especial de Natanael e Millena ficou comprometido, mas o importante é que ela disse sim.

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Esse vídeo voltou a circular na internet e deixou muita gente revoltada. Já outros acharam que a mulher não fez nada de errado. Na sua opinião, ela foi inconveniente ou correta? Vote e participe da enquete: