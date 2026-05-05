Noiva compra 13 vestidos até achar o modelo ideal para o casamento. Ela fez certo? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma noiva de 31 anos chamou atenção pela indecisão na hora de escolher o vestido de casamento, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A professora chegou a comprar 13 modelos diferentes até encontrar o ideal.

Antes da decisão final, ela percorreu diversas lojas especializadas e experimentou cerca de 20 vestidos, mas não se agradou de nenhum. Em seguida, buscou alternativas com costureiras, enfrentando novos problemas: peças com detalhes indesejados, tamanhos inadequados e até modelos considerados antiquados.

‌



A busca pelo vestido perfeito acabou custando mais de 15 mil reais. Apesar do gasto elevado, a noiva afirma que se sentiu realizada no grande dia, que aconteceu exatamente como ela planejou.

Agora, já casada, ela decidiu vender alguns dos vestidos para tentar recuperar parte do dinheiro investido. Na sua opinião, você acha que ela fez certo?

‌



Vote e participe da enquete: