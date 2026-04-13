Vereadora modifica foto para se parecer mais jovem, ganha a eleição e é expulsa do partido. A atitude do partido foi correta? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

A vereadora Patrícia Raichman foi eleita, mas agora foi expulsa do partido acusada de manipular a foto para se parecer mais jovem. E ela usou uma foto visivelmente mais jovem para fazer o material de campanha dela. Todos votaram na Patrícia mais jovem.

A Patrícia bateu o pé. Disse que só deu uma melhorada na foto, aumentou a resolução e garante que é ela na imagem. Ela foi expulsa do partido por quebra de confiança. Isso aconteceu na Holanda. Na sua opinião, a atitude do partido foi correta? Vote e participe da enquete: