Noiva troca tradicional buquê de flores e joga canetas emagrecedoras para os convidados. A ideia é criativa ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

No que é considerado tradicional em um casamento, com noivo, noiva, vestido elegante, chuva de arroz e o clássico buquê de flores, uma noiva resolveu inovar e surpreender os convidados.

Durante a cerimônia, a influenciadora digital Luara trocou o buquê tradicional por algo inusitado. Em vez de flores, ela arremessou uma caixa com canetas emagrecedoras. A atitude pegou todo mundo de surpresa, já que os convidados aguardavam o momento clássico.

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A ideia diferente arrancou risadas e chamou atenção até do noivo, o engenheiro elétrico Gustavo, que também não esperava pela cena. O caso aconteceu na cidade de Turvo, em Santa Catarina. Na sua opinião, a ideia é criativa ou exagerada?

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