Mulher envenena marido após ele tentar matar o filho dela. Se você fosse do júri absolveria ou condenaria? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma mulher de 55 anos, suspeita de matar o marido envenenado, foi presa em São Mateus, na zona leste da capital paulista.

Segundo a polícia, Andrelina estava foragida e tinha um mandado de prisão preventiva em aberto. Em depoimento, ela afirmou que matou o marido após ele tentar atacar o filho dela com uma faca.

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A suspeita contou ainda que ficou três dias na casa com o corpo enterrado no quintal antes de fugir. Se você fosse do júri absolveria ou condenaria?

Resultado da enquete:

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Absolveria - 83%

Condenaria - 17%