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Balanço Geral

Escola de natação proíbe mães de entrar no vestiário masculino infantil para ajudar filhos pequenos. Só o pai pode. Essa regra é correta ou absurda?

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Uma escola de natação de São Paulo criou uma regra que impede mães de entrarem no vestiário masculino para ajudar filhos de 6 a 9 anos após as aulas. Apenas pais podem entrar no espaço.

No vestiário feminino, a regra é a mesma: somente mães podem auxiliar as meninas. A medida gerou polêmica entre responsáveis, principalmente em casos em que a criança não tem pai ou mãe para ajudar. Na sua opinião, a regra é correta ou absurda?


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