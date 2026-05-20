Escola de natação proíbe mães de entrar no vestiário masculino infantil para ajudar filhos pequenos. Só o pai pode. Essa regra é correta ou absurda? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma escola de natação de São Paulo criou uma regra que impede mães de entrarem no vestiário masculino para ajudar filhos de 6 a 9 anos após as aulas. Apenas pais podem entrar no espaço.

No vestiário feminino, a regra é a mesma: somente mães podem auxiliar as meninas. A medida gerou polêmica entre responsáveis, principalmente em casos em que a criança não tem pai ou mãe para ajudar. Na sua opinião, a regra é correta ou absurda?

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