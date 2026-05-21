Argentina aprova lei que impede a entrada de devedores de pensão em estádios de futebol. Daria certo no Brasil? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

O governo da Argentina anunciou uma nova regra que proíbe a entrada em estádios de futebol de pessoas com pagamento de pensão alimentícia atrasado.

A medida foi formalizada entre o Ministério da Segurança Nacional e a administração da cidade de Buenos Aires. O sistema de identificação já era usado para barrar pessoas com antecedentes criminais, histórico de violência e ordens judiciais pendentes. Na sua opinião, daria certo no Brasil?

‌



Vote e participe da enquete: