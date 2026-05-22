Casal decide colocar o nome do jogador Memphis Depay no filho, mas o cartório barra. A decisão foi correta ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um casal de corintianos da zona sul de São Paulo enfrenta dificuldades para registrar o primeiro filho após escolher o nome “Memphis Depay” em homenagem ao atacante do Corinthians.

Segundo os pais, o cartório negou o registro alegando que “Depay” seria um sobrenome sem ligação familiar com o bebê. O casal ainda tentou mudar a grafia do nome, mas o pedido foi recusado novamente.

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Enquanto isso, a criança segue sem certidão de nascimento. Na sua opinião, a decisão do cartório foi correta ou exagerada?

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