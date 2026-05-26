Você pediria ajuda à inteligência artificial para terminar um relacionamento? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma pesquisa americana revelou que 41% dos jovens já usaram inteligência artificial para ajudar no fim de relacionamentos.

Segundo o levantamento, pessoas entre 18 e 29 anos recorrem à tecnologia para criar mensagens de término, resolver desentendimentos e até iniciar conversas difíceis. O comportamento tem dividido opiniões nas redes sociais. Você pediria ajuda à inteligência artificial para terminar um relacionamento?

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