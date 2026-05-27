Noivo é colocado em caixão pra simbolizar o “enterro” da vida de solteiro. A ideia foi criativa ou sem noção? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma despedida de solteiro inusitada viralizou nas redes sociais em Porto Velho. Amigos do professor de jiu-jítsu Paulo Henrique decidiram “enterrar” simbolicamente a vida de solteiro do noivo.

Vestidos de preto, eles carregaram Paulo dentro de um caixão durante a comemoração em um bar. A ideia partiu do cunhado do noivo, que é dono de uma funerária. A cena arrancou risadas dos clientes e provocou debate nas redes sociais. Na sua opinião, a ideia foi criativa ou sem noção?

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