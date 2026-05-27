Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Noivo é colocado em caixão pra simbolizar o “enterro” da vida de solteiro. A ideia foi criativa ou sem noção?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Enquetes|Do R7

  • Google News

Uma despedida de solteiro inusitada viralizou nas redes sociais em Porto Velho. Amigos do professor de jiu-jítsu Paulo Henrique decidiram “enterrar” simbolicamente a vida de solteiro do noivo.

Vestidos de preto, eles carregaram Paulo dentro de um caixão durante a comemoração em um bar. A ideia partiu do cunhado do noivo, que é dono de uma funerária. A cena arrancou risadas dos clientes e provocou debate nas redes sociais. Na sua opinião, a ideia foi criativa ou sem noção?


Vote e participe da enquete:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.