Neto vende Opala raro do avô, guardado há 22 anos, por R$ 3 mil. Ele fez certo? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um jovem causou polêmica após vender um Chevrolet Opala SS herdado do avô por apenas R$ 3 mil.

O carro dos anos 70 estava parado há mais de 20 anos e precisava de restauração. Segundo especialistas, dependendo do estado de conservação, o modelo pode valer até R$ 250 mil.

‌



A venda revoltou familiares e fãs de carros antigos, que consideraram o valor muito abaixo do mercado. Os envolvidos nessa história não tiveram os nomes revelados. Na sua opinião, ele fez certo?

Vote e participe da enquete: