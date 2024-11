Acumuladores conta a história de Sherry e mostra o impacto da compulsão em sua vida Episódio desta sexta-feira (1°) mostra como a mulher transformou sua casa em uma fortaleza de lixo, alterando drasticamente sua relação com os filhos Acumuladores|Do R7 31/10/2024 - 17h50 (Atualizado em 31/10/2024 - 18h04 ) twitter

Série 'Acumuladores' mostra como a compulsão fez mulher transformar sua casa em um depósito de lixo Divulgação/RECORD

Nesta sexta-feira (1°), a série Acumuladores traz a emocionante história de Sherry, que transformou sua casa em uma fortaleza de lixo, alterando drasticamente sua relação com os filhos. Em uma jornada cheia de estresse e desafios, ela terá que abrir mão dos objetos que definem seu cotidiano e aceitar ajuda para restaurar a paz familiar.

Sherry passou anos acumulando objetos em casa como uma forma de proteção. A barreira de lixo criada por ela acabou se tornando um bloqueio para suas relações familiares, especialmente com seus filhos, que agora estão em conflito.

A série acompanha a intervenção de especialistas que tentam ajudá-la a lidar com sua compulsão. Logo no início do episódio, já é possível perceber o clima de tensão na família. Portas trancadas por entulhos e o acúmulo extremo de objetos levam à urgência de um tratamento para que Sherry aprenda a se desapegar de suas “barreiras”. Pela primeira vez em anos, a filha de Sherry, com o apoio dos profissionais, entra na casa e se depara com um acúmulo de lixo surreal.

No entanto, o processo de intervenção está longe de ser fácil. A resistência de Sherry em deixar seus pertences, somada à tensão familiar, transforma o processo de limpeza em um campo de batalha emocional. Os especialistas, liderados pelo doutor Tolin e pelo conselheiro Cory, precisam lidar não só com o acúmulo de objetos, mas também com a desordem emocional que toma conta da família. Em certo momento, Cory chega a ceder a um pedido da família, permitindo que um dos quartos permaneça intocado, ainda abarrotado de entulhos.

Apesar dos desafios, o episódio mostra o progresso da equipe e o impacto da intervenção na vida de Sherry. Após quatro dias de trabalho intenso e muitas brigas, a casa finalmente começa a se transformar. O desfecho da história deixa uma reflexão sobre o peso do desapego e os caminhos para uma nova fase da vida de Sherry.

Acumuladores vai ao ar nas noites de sexta-feira, a partir da 23h, logo após A Fazenda. A série é apresentada na RECORD por Mariana Godoy.