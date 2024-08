Acumuladores conta a história de três amigos obcecados em guardar objetos Nesta quinta (15), a situação de Donald, Peter e Raymond ficou tão caótica que eles correm o risco de perder a casa Acumuladores|Do R7 15/08/2024 - 12h10 (Atualizado em 15/08/2024 - 12h10 ) ‌



A situação dos amigos ficou tão caótica que eles correm o risco de perder a casa Divulgação/RECORD

Em Acumuladores, nesta quinta (15), o público vai conhecer a história de Donald e dos irmãos Peter e Raymond. São três amigos que fazem tudo juntos, inclusive, acumular objetos. A situação ficou tão caótica que, agora, cada um deles corre o risco de perder a casa por causa das toneladas de lixo guardadas. A obsessão do trio se espalha pelo bairro todos os dias em que é realizada coleta de lixo e eles não conseguem parar de acumular.

No caso de Donald, ele poderá enfrentar uma ordem judicial para uma limpeza forçada, o que poderá comprometer sua permanência em casa. Já Peter tem recebido notificações da prefeitura para regularizar a situação de sua residência, porém ele ignora qualquer aviso. A esposa dele, Sandy, vive no meio do lixo acumulado e, para piorar, está gravemente doente e depende de inaladores para respirar. Raymond está com o casamento de 37 anos por um fio, já que sua esposa está cobrando uma atitude definitiva do marido sobre o assunto.

O problema se torna ainda maior porque os três amigos não reconhecem a gravidade do que está acontecendo em suas vidas. Por enquanto, somente os irmãos Peter e Raymond estão dispostos a conversarem com um especialista em acúmulo. Dra. Green também deseja conversar a sós com Donald para convencê-lo a aceitar ajuda.

Depois de alguns dias de muito trabalho, como será que terminou essa história dos três amigos? Será que eles vão conseguir se desapegar de tantos objetos acumulados?

Acumuladores vai ao ar nas noites de quinta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Mariana Godoy.