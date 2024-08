Acumuladores conta a história do casal Andy e Becky, que guarda 250 toneladas de lixo em casa nesta quinta (1º) A polícia é chamada para interditar a residência, já que a quantidade de sujeira está afetando toda a vizinhança; não perca Acumuladores|Do R7 01/08/2024 - 12h50 (Atualizado em 01/08/2024 - 12h50 ) ‌



Conheça a história do casal Andy e Becky, que acumula 250 toneladas de lixo em casa Divulgação/RECORD

Nesta quinta (1º), vai ao ar o segundo episódio da série de sucesso mundial, Acumuladores, comandada na RECORD pela apresentadora Mariana Godoy. A partir das 22h45 será exibida a história do casal Andy e Becky, que acumula 250 toneladas de lixo em casa.

A insalubridade da residência começa a afetar a vizinhança, que aciona as autoridades para tomarem providências. Mas Andy e Becky declaram guerra contra a cidade e os vizinhos, e se preparam para o combate! Uma batalha que pode fazê-los perder a casa e terminar na prisão. A situação fica totalmente fora de controle, e dois cachorros da família que ficavam presos em caixas em uma montanha de lixo, são resgatados e levados para o hospital veterinário.

Russ, filho de Andy e enteado de Becky, entra no local depois de 12 anos, e fica chocado com a triste situação em que o casal de idosos vive. Preocupado com o rumo que todo o acumulo de lixo pode ter na vida deles, ele decide enfrentar o pai para convencê-lo a se livrar dos entulhos. Os dois relutam aceitar se livrar de toda a sujeira, mesmo com o risco de serem presos, e dificultam o trabalho dos agentes.

Os problemas só aumentam, o carro de Becky está infestado de resíduos e ratos que podem transmitir doenças. E, ao invés da acumuladora se livrar do lixo, ela espalha tudo pela vizinhança, causando mais um imenso transtorno. O clima fica tenso! Será que a operação corre o risco de fracassar?

Acumuladores vai ao ar nas noites de quinta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Mariana Godoy.