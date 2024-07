Acumuladores estreia na RECORD nesta quinta (25) sob o comando de Mariana Godoy No primeiro episódio, o público conhece a história de Patrícia, uma enfermeira aposentada que acumula em sua casa objetos descartados nas ruas; confira Acumuladores|Do R7 25/07/2024 - 14h12 (Atualizado em 25/07/2024 - 14h12 ) ‌



Sob comando de Mariana Godoy, a série vai ao ar às quintas-feiras, a partir das 22h45 Divulgação/RECORD

Nesta quinta (25), estreia na RECORD a série de sucesso mundial Acumuladores, sob comando de Mariana Godoy. A atração vai ao ar sempre às quintas-feiras, a partir das 22h45.

O acumulador compulsivo é uma pessoa que tem dificuldades em descartar objetos, juntando em excesso itens de pouco ou nenhum valor. Estima-se que, em todo o mundo, quase duzentos milhões de pessoas sofram desse transtorno. É uma doença mental que não tem idade ou classe social e que impacta diretamente a qualidade de vida.

“Eu estou muito animada com a estreia de Acumuladores, porque eu acho que, mesmo aqui no Brasil, muita gente conhece alguém que tem essa dificuldade de jogar fora as coisas que vem guardando e acumulando ao longo dos anos”, comenta a apresentadora.

No primeiro episódio, o público vai conhecer a trajetória de Patrícia, uma enfermeira aposentada que começou a acumular objetos descartados por outras pessoas na rua. Mas a proporção do acumulo extrapolou o limite, e semanalmente Patrícia leva multas, devido à quantidade de entulho em sua propriedade. Algumas pessoas da família não faziam ideia da gravidade do caso. A filha mais velha de Patricia ficou chocada ao entrar na casa onde foi criada com as irmãs.

O objetivo da família é fazer com que a propriedade fique em ordem o mais rápido possível. Para isso, a acumuladora contará com a ajuda de especialistas, além do namorado e das três filhas. Mas nem tudo sairá como o imaginado e o caminho promete muito sofrimento, já que o namoro de Patrícia está por um fio.

Seu companheiro Bill já deixou claro que não quer mais viver no meio da bagunça, e só assim ela aceitará receber ajuda. Será que essa verdadeira operação de guerra vai acabar com um final feliz?

Acumuladores vai ao ar nas noites de quinta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Mariana Godoy.