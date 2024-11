Acumuladores: John precisa encarar seus traumas para não perder a casa e a namorada O episódio desta sexta (25) conta a história de um homem que vive isolado e acumulando objetos há quase duas décadas Acumuladores|Do R7 24/10/2024 - 16h21 (Atualizado em 24/10/2024 - 16h21 ) twitter

Acumuladores conta a história de John, que precisa salvar seu namoro de 15 anos Divulgação/RECORD

No episódio de Acumuladores, que vai ao ar nesta sexta-feira (25), o público vai conhecer a história de John, um homem que viveu isolado durante 18 anos, preso em um ciclo de acúmulo que prejudicou todos os aspectos de sua rotina. Durante quase duas décadas, ele não permitiu que ninguém, nem mesmo familiares, entrasse em sua casa, enquanto objetos e lembranças se amontoavam ao ponto de ameaçar sua saúde e suas relações.

John está em uma encruzilhada: se não conseguir se livrar de toneladas de lixo e itens acumulados, poderá perder sua casa e seu relacionamento com Janet, sua namorada de 15 anos, que até então não sabia a dimensão real do problema. O episódio explora o peso emocional de John ao enfrentar seu transtorno e a difícil tarefa de desapego, mostrando como o acúmulo impactou não só sua vida, mas também as pessoas ao seu redor.

Com a ajuda de especialistas e o apoio das filhas, John precisa lidar com o caos que ele mesmo criou. As câmeras captam momentos de forte emoção e tensão, enquanto a equipe de limpeza tenta remover anos de entulho e organizar o espaço, antes que a situação saia completamente do controle. Entretanto, surgem novos desafios: uma colmeia gigante na área externa interrompeu os trabalhos, e um trailer abandonado no quintal, que pesa mais de uma tonelada, tornou-se um obstáculo.

John também enfrentou problemas de saúde ao ser levado ao hospital com uma infecção urinária, o que suspendeu temporariamente o progresso da limpeza. Com o futuro de sua casa em risco, ele precisa tomar decisões difíceis sobre o que é realmente importante para ele.

‌



Ao longo do episódio, Janet finalmente conhece a verdadeira extensão do problema de John, e a relação de ambos é colocada à prova. Será que o relacionamento deles, que dura 15 anos, resistirá à dura realidade?

Acumuladores vai ao ar nas noites de sexta-feira, a partir da 23h, logo após A Fazenda. A série é apresentada na RECORD por Mariana Godoy.