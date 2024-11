Acumuladores: Linda precisa se livrar da sujeira e da comida vencida para ajudar o marido doente Nesta sexta (22), o público também vai acompanhar os desafios de Leza, que usou o excesso de lixo como mecanismo para lidar com um trauma do passado Acumuladores|Do R7 21/11/2024 - 13h45 (Atualizado em 21/11/2024 - 13h45 ) twitter

Após cirurgia no coração, marido de Linda não poderá voltar para casa se a esposa não desapegar dos acúmulos Divulgação/RECORD

Nesta sexta-feira (22), a série Acumuladores conta a história de duas mulheres que não se conhecem, nunca se viram, mas que têm algo desafiador em comum: a acumulação. A primeira delas se chama Leza, uma dona de casa que mantém no lar excesso de lixo. Ela terá apenas três dias para deixar tudo em ordem ou precisará morar na rua. Tudo começou a desmoronar na vida de Leza quando o pai dela virou alcoólatra. O acúmulo virou um mecanismo para saber lidar com o trauma do passado. Desde que a sua casa chamou a atenção da vigilância sanitária e foi considerada inabitável, Leza tem vivido graças aos serviços de apoio de emergência para idosos, já que possui diversos problemas de saúde.

O episódio também mostra o caso de Linda, que acumula sujeira e esconde comida vencida em casa. Recentemente, o marido Dave fez um transplante de coração e os médicos não recomendaram que ele voltasse a morar no local. Assim como a história de Leza, Linda também terá que se desapegar do entulho ou então não poderá voltar a morar com o esposo doente. O transtorno de Linda acabou se tornando uma ameaça à vida de Dave.

As equipes de limpeza vão entrar em ação tanto na residência de Leza como na de Linda. Mas as duas acumuladoras não estão nada confortáveis e resistem às mudanças, que são urgentes. Mesmo com a ajuda e conselhos de especialistas, ambas ainda parecem lutar contra o processo. Após o trabalho árduo dos profissionais, será que Leza vai conseguir se desapegar dos traumas do passado? Já Linda terá que aceitar essa transformação para dar uma prova de amor ao marido. Não perca o desfecho emocionante dessas duas histórias de superação e de combate à acumulação.

Acumuladores vai ao ar nas noites de sexta-feira, a partir das 23h, logo após A Fazenda. A série é apresentada na RECORD por Mariana Godoy.