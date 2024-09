Acumuladores mostra a história da viúva que transformou a casa dos sonhos em um depósito de objetos nesta quinta (12) Althia não consegue se desapegar dos itens que trazem lembranças do marido falecido Acumuladores|Do R7 11/09/2024 - 12h03 (Atualizado em 11/09/2024 - 12h03 ) ‌



Conheça a história da viúva que transformou a casa dos sonhos em um depósito de objetos Divulgação/RECORD

No último episódio da temporada de Acumuladores, que vai ao ar nesta quinta (12), o público vai conhecer a história de Althia, uma viúva que mora em uma mansão que era para ser a casa dos sonhos, mas se transformou em um grande pesadelo após virar um depósito de objetos. Ela e o então marido, Július, costumavam comprar muitos itens para vender, mas, na verdade, eles acabaram acumulando tudo na residência, desde material de construção, roupas, até carros, incluindo uma carreta.

Depois de várias reclamações dos vizinhos, a prefeitura ficou de olho na situação. Se ela não colaborar com as autoridades, receberá multas pesadas. Além de superar a falta do marido, Althia precisa agora colocar tudo em ordem em apenas 4 dias.

Um especialista em acúmulo vai traçar uma estratégia para tentar resolver o caso. A viúva tem muita dificuldade para se desapegar dos objetos porque tudo lembra o marido que morreu. A equipe de limpeza entra em ação, mas Althia precisa ser convencida que terá que deixar seu passado e lembranças para trás.

Acumuladores vai ao ar nas noites de quinta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Mariana Godoy.