Acumuladores mostra casal que vive em uma mansão lotada de objetos Enquanto a mulher enche o lugar com seus pertences há 20 anos, o marido precisou ser retirado da casa por problemas de saúde; saiba mais detalhes do episódio desta quinta (5) Acumuladores|Do R7 05/09/2024 - 12h02 (Atualizado em 05/09/2024 - 12h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Conheça a história de um casal que vive em uma mansão de três andares lotada de objetos

No episódio desta quinta (5) de Acumuladores, o público vai conhecer a impressionante história de um casal que vive em uma mansão de três andares lotada de objetos. Há 20 anos, Carol enche o lugar com seus pertences. O marido, Dave, que já possui a saúde debilitada, teve que ser retirado da casa pelos filhos.

A família de Dave quer salvar o casarão que está sem manutenção, correndo risco de incêndio, e ainda precisa enfrentar o comportamento rebelde de Carol. A compulsão dela por compras saiu do controle. O acúmulo de objetos é tão grande que não há espaço para andar dentro da própria residência. Além disso, ela gastou muito dinheiro, deixando a situação financeira do casal ainda mais complicada. A prefeitura da região ficou sabendo do caso e enviou várias notificações por violação da lei, mas todas foram ignoradas.

Os parentes do homem tentam salvar a situação e chamam um time de especialistas em acumulação compulsiva. Mas o processo não está nada fácil. Além do apego e da falta de colaboração com o pessoal de limpeza, Carol não se importa se a família do marido perder a mansão. Apenas uma grande força tarefa pode mudar o rumo dessa história. Será que Carol vai finalmente colaborar com os profissionais? A apresentadora Mariana Godoy contará nesta quinta-feira o final desse caso.

Acumuladores vai ao ar nas noites de quinta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Mariana Godoy.