‘Acumuladores’ mostra casos dramáticos e os desafios para desapegar e recomeçar

Nesta sexta-feira (6), a partir das 23h, o programa Acumuladores, apresentado por Mariana Godoy, traz duas histórias emocionantes e intensas sobre o transtorno de acumulação; um problema que afeta milhares de pessoas e suas famílias. O episódio mergulha na vida de dois casais que enfrentam desafios extremos devido ao comportamento compulsivo de guardar objetos.

Rodger e Gerri: 50 anos de acumulação em risco

Rodger e Gerri, juntos há mais de meio século, transformaram sua propriedade em um depósito abarrotado de tralhas. A situação chegou ao limite quando os fiscais da prefeitura ameaçaram interditar a casa, o único lar que o casal possui. Diante do ultimato, a única saída é aceitar a ajuda de especialistas em organização e limpeza extrema.

Enquanto tentam implementar um plano de ação, Gerri resiste, revirando os itens descartados e desafiando a equipe. A pressão para cumprir o prazo da prefeitura testa o emocional do casal e dos profissionais.

Ann e Scott: um lar dividido

Em outro caso, Ann enfrenta seu próprio desafio. Trabalhando em uma loja de varejo, ela desenvolveu um vínculo por compras, espalhando objetos por toda a casa. Seu marido Scott, que sofre de diabetes tipo 1, luta para tornar o ambiente seguro, mas a resistência de Ann coloca sua saúde em risco.

Com a ajuda de um especialista em transtorno de acumulação e de uma equipe de limpeza, o casal tenta superar as barreiras emocionais e práticas que os impedem de viver em uma casa normal e saudável. No entanto, o processo gera conflitos e momentos de tensão.

Emoção e superação

Ao longo do episódio, o público acompanhará momentos de desespero, como a frustração de Scott com a recusa de Ann em desapegar, e a pressão enfrentada por Rodger e Gerri diante da vistoria final da prefeitura. As histórias revelam não apenas os impactos visíveis do transtorno, mas também os conflitos internos vívidos por acumuladores e seus familiares.

Prepare-se para fortes emoções e reflexões sobre os desafios de lidar com a compulsão e a necessidade de mudança. Será que os casais conseguirão superar o transtorno e transformar suas vidas? Não perca!

Acumuladores vai ao ar nas noites de sexta-feira, a partir das 23h, logo após A Fazenda. A série é apresentada na RECORD por Mariana Godoy.