Acumuladores mostra o caso da herdeira que transformou fazenda em depósito de objetos Nesta sexta (29), o programa também conta a trajetória de um ex-médico militar que desenvolveu compulsão por plantas e acabou se afastando da família Acumuladores|Do R7 28/11/2024 - 12h04 (Atualizado em 28/11/2024 - 12h04 )

Acumuladores vai ao ar nas noites de sexta-feira, a partir da 23h Divulgação/RECORD

Nesta sexta (29), em mais um episódio inédito de Acumuladores, o público vai conhecer dois casos bem desafiadores. O primeiro deles é o de Linda, uma ex-catadora de lixo que herdou uma fazenda e a transformou em um verdadeiro depósito de objetos.

Ela acredita que o fim dos tempos está próximo e tudo que conseguiu juntar vai salvar a humanidade, que, na sua opinião, entrará em colapso em breve. Linda terá apenas três dias para limpar todo o terreno ou a prefeitura do local promete tomar medidas drásticas.

Outro caso é o do Kerry, que também sofre de um grave distúrbio de acumulação. O ex-médico militar desenvolveu uma compulsão por plantas que fez com ele se afastasse da família, que também desistiu dele. Tudo começou quando Kerry foi forçado a se aposentar do Exército. Após o fim de um longo casamento de 37 anos, o transtorno de acumulação se espalhou para fora da casa, chamando a atenção das autoridades locais.

Ambos precisam se desapegar dos traumas do passado para mudarem realmente de vida. Os dois acumuladores aceitaram a ajuda dos especialistas, mas como será a reação deles quando efetivamente a limpeza começar? O processo não será nada fácil! Linda fica rebelde e começa a brigar com a equipe sobre os riscos de incêndio na propriedade. Já Kerry aceita colaborar com os profissionais para tentar reatar as relações familiares e contornar as violações à lei.

Entre avanços e alguns perrengues, como ficarão as residências de Linda e Kerry? Não deixe de acompanhar os detalhes dessas duas jornadas intensas, repletas de desafios, mas também de superação.

Acumuladores vai ao ar nas noites de sexta-feira, a partir das 23h, logo após A Fazenda. A série é apresentada na RECORD por Mariana Godoy.