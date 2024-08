Acumuladores: veterano de guerra armazena centenas de objetos há 30 anos No episódio desta quinta (22), Mariana Godoy revela que o homem também mantém em sua casa partes de pontes abandonadas e até diversos veículos sem utilidade Acumuladores|Do R7 22/08/2024 - 11h59 (Atualizado em 22/08/2024 - 11h59 ) ‌



Veterano de guerra armazena centenas de objetos em casa há 30 anos Divulgação/RECORD

Nesta quinta (22), a partir das 22h45, Mariana Godoy comanda mais um episódio da série Acumuladores na tela da RECORD. Nesta semana, o público vai conhecer a peculiar vida de Dale, um veterano de guerra que amontoa centenas de objetos, parte de pontes abandonadas e veículos velhos em sua propriedade.

Dale foi forçado a abandonar sua própria residência devido à desordem causada pelo excesso de entulhos em sua casa. O acumulador está vivendo uma situação crítica em uma das regiões mais frias do planeta, o Alasca. Com a aproximação do rigoroso inverno, sua condição se torna ainda mais perigosa, o que pode colocar sua vida em risco. Agora, a mudança de hábitos é urgente e crucial, para que ele consiga viver como uma pessoa normal e tenha um lugar limpo e aquecido para se proteger do frio.

Após anos vivendo em meio ao caos, Dale finalmente aceitou ajuda de uma especialista em acumulação compulsiva para conseguir voltar a morar em sua casa e evitar pesadas multas da fiscalização. A situação é delicada, e a filha de Dale, que não entra na casa há mais de duas décadas, está prestes a se deparar com a realidade angustiante em que seu pai vive.

O processo de limpeza tem sido emocionalmente desafiador, porém, o problema vai além da desordem. O engenheiro responsável pela inspeção alertou que a estrutura da casa e da garagem está comprometida devido ao peso do lixo acumulado. As condições são tão graves que os locais já não são seguros, nem mesmo para a equipe que está trabalhando no espaço.

‌



Agora, Dale enfrenta uma difícil decisão: ele precisará se mudar para um local mais seguro. A grande questão é se ele vai colaborar para que sua vida entre nos eixos ou se continuará resistindo às mudanças necessárias.

Acumuladores vai ao ar nas noites de quinta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Mariana Godoy.