Acumuladores volta à RECORD com episódios inéditos nesta sexta (18), a partir das 23h

Acumuladores conta a história de Flora, que transformou sua casa em um depósito de lixo Divulgação/RECORD

Nesta sexta-feira (18), a partir das 23h, estreia a nova temporada da série Acumuladores, sob o comando de Mariana Godoy.

Nesta semana, o público vai conhecer a história de Flora. Ao longo dos anos, o acúmulo em sua casa cresceu tanto a ponto de transformar o seu lar em um verdadeiro depósito de lixo. Como cada cômodo têm coisas que ela não pode descartar, restou apenas um quarto disponível, onde mora com sua filha e dois netos. O espaço é limitado e a convivência diária tornou-se insuportável.

As brigas com seu falecido marido Bill eram constantes, principalmente devido ao hábito de acumulação, que piorou com o tempo. Após a tragédia da morte de Bill, Flora nunca mais foi a mesma. Seus filhos cresceram nesse ambiente sufocante e, agora, com os netos, a história parece se repetir.

Porém, a situação chegou a um ponto crítico: se Flora não organizar sua casa em poucos dias, o Juizado de Menores poderá retirar as crianças de seu convívio. Para evitar essa separação dolorosa, especialistas foram chamados para tentar limpar o local e restaurar a ordem, mas o caminho é árduo.

Durante o processo de limpeza, Flora se depara com seus próprios bloqueios emocionais e a resistência da família. Cada passo dado é um desafio. O relógio está correndo e todos lutam contra o tempo. Será que conseguirão salvar a casa e manter a família?

Acumuladores vai ao ar nas noites de sexta-feira, a partir da 23h, logo após A Fazenda. A série é apresentada na RECORD por Mariana Godoy.