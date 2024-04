Adriana Prado elogia nova personagem em A Rainha da Pérsia: "Mãe maravilhosa, honesta e digna"

Alto contraste

Adriana Prado ao lado do elenco que fará parte da sua família na trama Adriana Prado ao lado do elenco que fará parte da sua família na trama (Leandro Márcio/Seriella Productions)

Na contagem regressiva para embarcar para o Marrocos e começar a gravar a nova superprodução da RECORD, A Rainha da Pérsia, Adriana Prado, que viverá Varda na trama, é só empolgação.

Em entrevista ao site oficial, a atriz contou o quanto está animada com o novo projeto, falou sobre o carinho dos fãs fora do país e relembrou sua trajetória na emissora.

“Eu amo trabalhar aqui, é uma família e está sendo um presente voltar! Fiz a minha primeira novela na casa em 2009 e, de lá para cá, foram várias, passei pela fase que eram só contemporâneas e não faz muito tempo interpretei a Mical em Reis. O reconhecimento das pessoas é incrível, encontrei um grupo de Moçambique que nos assiste, fazemos um sucesso enorme na África”, revela a atriz.

Adriana conta que é a primeira vez que viaja para gravar uma superprodução fora do Brasil e a expectativa é enorme. “Estamos todos muito empolgados, porque vai ser lindo. Imagina as externas e o que não vai ser a beleza disso no ar? Vai dar um gostinho mais especial ainda”.

Se as gravações ainda não começaram, a preparação do núcleo que a atriz faz parte está a todo vapor: “Fiz vários estudos de texto com os meus colegas, conheci meus filhos, a minha nora e o meu marido [na ficção], já me sinto ambientada. Nós trocamos telefones e conversamos constantemente por mensagens. Eu acho que a gente precisa fazer isso para quando for ao ar as pessoas acreditarem que somos uma família, que nos amamos e somos importantes uns para os outros”, explica.

Sobre a Varda, Adriana avisa que não pode dar spoilers, mas não poupa elogios para sua nova personagem: “É uma mãe maravilhosa, zelosa, amorosa, pura, honesta e digna”, finaliza.

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia em 2024, na tela da RECORD. E em abril, o público acompanha Reis – A Decadência.

