Anderson Souza assume a presidência da RECORD NEWS

A RECORD NEWS informa a mudança na presidência da emissora. A partir deste mês, assume o cargo Anderson Souza, que conta com a experiência de 24 anos na RECORD.

Souza é administrador de empresas e tem passagens como diretor superintendente da Rede Mulher; diretor executivo da, na época, Record Florianópolis; e diretor executivo na TV Cabrália, em Itabuna, na Bahia. Por 16 anos trabalhou no Rio de Janeiro, no núcleo de teledramaturgia da RECORD, primeiro como diretor de produção e depois, por 11 anos, à frente da direção de teledramaturgia. Recentemente, ocupou a direção-geral da RECORD São José do Rio Preto.

A RECORD NEWS está no ar há 16 anos. Lançada em 27 de setembro de 2007, a emissora é a única rede de TV aberta de notícias do país, tendo como missão fazer parte do dia a dia dos brasileiros levando informação relevante, de qualidade e com credibilidade, ajudando na formação de opinião público. Atualmente também está disponível na TV por assinatura e em diversas plataformas como, YouTube e no PlayPlus.