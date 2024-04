André Bankoff retorna à RECORD em A Rainha da Pérsia: "Me sinto em casa"

Alto contraste

André Bankoff será Mordecai em A Rainha da Pérsia André Bankoff será Mordecai em A Rainha da Pérsia (Reprodução/Instagram)

No ar como rei Acabe na reprise de Jezabel, André Bankoff se prepara para um novo desafio na superprodução A Rainha da Pérsia, que estreiaem 2024.

O ator vai interpretar Mordecai, primo e pai de criação de Ester (Nathalia Florentino).

André, que estreou na RECORD em 2006, na novela Bicho do Mato, fala sobre a sua relação com a emissora.

“Tenho uma história aqui. Entre idas e vindas são 16 anos, então tenho um carinho muito grande pela RECORD. Me sinto em casa, porque foi a primeira emissora que acreditou em mim, que confiou no meu trabalho”, contou em entrevista ao site oficial.

Os trabalhos de A Rainha da Pérsia já estão adiantados no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions. Enquanto as gravações não começam, o elenco se dedica à preparação e ao estudo dos personagens.

“Vai ser a primeira vez que vou fazer um homem que tem um coração voltado a Deus. É um personagem bonito”, adiantou André.

O ator ressaltou a importância que Mordecai vai ter na vida das pessoas que vão acompanhar a trama: “O público vai aprender muito com ele. É um personagem intenso, de um amor incondicional pela família, pelo povo dele e, acima de tudo, por Deus. É um homem muito fiel a Deus”.

Nesse momento, em que os atores conhecem aos poucos todas as nuances dos personagens, André já tem feito a preparação ao lado de Nathalia Florentino (Ester) e de Dani Moreno (Yona).

“Eu nunca trabalhei com a Dani, mas a gente já se identificou muito. Ele aprende a ser marido com a Yona. E com a Nath também foi demais. A gente já se encontrou algumas vezes e nossa leitura tem fluido muito. O Mordecai tem um amor enorme pela Ester, é uma relação linda de ver. Eles confiam muito um no outro”, garantiu o ator.

A expectativa para gravar no Marrocos é enorme, mas para o ator vai ter um gostinho ainda mais especial, já que André viajou para o país para gravar cenas de Jezabel, em 2019.

“A gente está confiante no trabalho e espera entregar para as pessoas um ensinamento de amor, tolerância, compaixão, do acreditar e confiar em Deus. O Mordecai mostra tudo isso. Por mais que as coisas estejam difíceis, ele não deixa de crer”, concluiu.

Confira:

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia neste ano na tela da RECORD. E em abril, não perca a décima temporada da série Reis, A Decadência.

Atores de Reis escolhem cenas desafiadoras da série:

