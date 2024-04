André Gonçalves arranca elogios após sequência divertida com seu pet: "Perfeitos"

A Fazenda 15 entrou para a história do reality rural e claro que uma temporada de peso merecia nada menos do que um final grandioso — e foi exatamente isso que rolou nesta quinta-feira (21)! Os eliminados e finalistas se reuniram para uma noite de altíssimas emoções e não economizaram nas risadas, lembranças e surpresas. Confira o compilado de fotos com os melhores momentos!