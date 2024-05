Conheça a história da novela Apocalipse

Alto contraste

1987/1989 - Primeira Fase

Do paraíso ao inferno

As férias da família Gudman em um resort luxuoso da Ásia se transformam em uma grande tragédia. Um tsunami provoca a morte dos pais dos irmãos judeus Alan e Uri Gudman. Em Jerusalém, lugar em que vão para sepultar os pais, são confortados pelos tios Oziel e Marta e o primo Saulo. Lá, eles também conhecem a família Koheg: Gideon, Tamar e as filhas Hanna e Débora — que não vê a hora de ir para Nova York estudar e viver sua liberdade longe da família de judeus ortodoxos e do noivo prometido, Saulo.

Débora vai estudar na mesma universidade de Alan e se encanta pelo sedutor milionário italiano Adriano Montana, colega dos dois. Alan começa a namorar a brasileira Susana Aisen, melhor amiga de Débora, e o quarteto torna-se inseparável. Apaixonada, Débora se entrega a Adriano e engravida. De volta a Jerusalém para as férias, acaba sendo expulsa de casa pelos pais. Desesperada, Débora parte para Roma certa de que será acolhida pelo homem que ama, mas é rechaçada por Adriano, que não quer saber de compromisso, e sua mãe, Verônica, que deseja ver aquela aventureira longe do filho.

Logo, Débora ganha a proteção de Stefano Nicolazi, o sacerdote da igreja Sagrada Luz, muito influente na família Montana, e consegue o que mais queria: forçar Adriano a se casar. Mas este promete que o casamento será apenas de fachada. Quando seu filho Ricardo nasce, ela usa o menino para manipular o sogro, Giancarlo, e acaba ganhando sua amizade. Ricardo crescerá cercado de mimos e instruído por Stefano, que tem a certeza de que a criança está destinada a uma vida de grandeza e poder.

Em Nova York, Alan Gudman e Susana Aisen também decidem se casar e seguem cada vez mais unidos e apaixonados. A felicidade se completa com o nascimento de Benjamin — o nosso herói. Em Jerusalém, Hanna acaba se casando com o ex-noivo da irmã, Saulo, e sofrerá muito por não conseguir ter filhos.

No Rio de Janeiro, o jovem Oswaldo Santero sai da prisão, onde ficou por seis anos e acabou se convertendo. Homem de fé, não sossegará até encontrar seu filho Tiago, que nasceu de um relacionamento passado. Depois de muita batalha, Oswaldo consegue um emprego com Ruben e Lia Aisen, pais de Susana e donos de um hospital. Lá, ele conhece Letícia, o grande amor de sua vida, com quem se casará e terá a linda Zoe, nossa heroína, que é consagrada ao Senhor pelos pais ainda bebê e cresce cercada de carinho. Oswaldo é filho de Teresa Santero, mulher batalhadora e de muita fé, cujo maior sonho é reencontrar o outro filho, Felipe, que imigrou ilegalmente para os Estados Unidos. A pequena e doce Raquel completa a família.

Na mesma época, o Rio é assombrado por um serial killer, que aterroriza a todos com seus crimes recheados de significados ocultos. O caso é desvendado pela dupla de detetives Guido Fontes e Luis Sardes. Mas a investigação acaba custando a vida de Sardes, pai do menino César, que, no futuro, seguirá a mesma profissão do pai.

1996/2001 - Segunda Fase

Sinais dos tempos

Benjamin e Zoe têm suas vidas entrelaçadas ainda na infância, quando o menino, que mora em Nova York, vai passar férias na casa dos avós, Ruben e Lia, onde trabalham Teresa e Oswaldo. As duas crianças brincam e se divertem juntas e, desde cedo, se percebe a sintonia e o carinho que existe entre eles. Lia, apaixonada pela inventividade do neto, sofre com o Alzheimer precoce e sua morte é um baque para todos. Zoe também perde a avó logo depois que Felipe volta ao Brasil em coma — ao fugir da polícia de imigração, ele sofre um acidente e é repatriado com a mulher, Sabrina, e o filho, André. Oswaldo resgata Tiago das drogas e mostra como o caminho da fé faz milagres. Tiago se converte e vai estudar medicina.

Ricardo e Benjamin também ficam amigos durante uma visita que Adriano e Débora fazem aos amigos Susana e Alan no Rio de Janeiro, onde um acidente quase mata Benjamin.

O casamento de Débora e Adriano continua frio e marcado pelas traições do marido, as quais ela tolera, mas dá o troco por meio do filho. O velho Giancarlo tem loucura por Ricardo e, ao morrer, manipulado por Débora e Stefano, deixa tudo para Ricardo, para desespero de Adriano, que será obrigado a se curvar à esposa que detesta. Em Jerusalém, Gideon e Tamar, que sempre sentiram a “perda” de Débora e nunca mais a viram, são compensados com a chegada do temporão Noah. Para Hanna, ver a mãe ter um filho depois dos 40 anos torna a sua luta para engravidar ainda mais dolorosa.





Dias de hoje - Terceira Fase

Enigmas e o fim do mundo

No Rio de Janeiro, outro serial killer imita os crimes do primeiro, agora com uma assinatura: Samael. César Sardes, detetive da equipe do delegado Guido Fontes, lidera as investigações, obstinado para desvendar o mistério deste novo assassino que se inspirou no homem que matou seu pai. César casou-se com Raquel, agora uma enfermeira dedicada e trabalhadora. O amor dos dois será perturbado pela personalidade complicada de César, mas Raquel sempre enfrenta com muita paciência e fé as alterações de humor do marido. Os filhos Guto e Lorena também sofrem com a distância do pai.

Reencontramos Ricardo Montana como um homem de negócios brilhante, agressivo e empreendedor. Está prestes a lançar, em um grande evento em Nova York, seu projeto mais fascinante e dispendioso: a Cidade do Futuro, uma comunidade urbana com tudo que o dinheiro pode bancar: autossustentável, futurista, tecnológica, à prova das intempéries mais brutais. No grandioso lançamento, Benjamin, que se tornou um gênio da robótica, e Zoe — agora uma repórter de televisão — se reencontram e o amor de infância explode novamente.

Benjamin mantém uma startup no loft onde mora, em Chelsea, Manhattan: a GUDMAN. Lá, ele trabalha com seus colaboradores e parceiros brilhantes, André — o filho de Felipe e Letícia — e Brenda. Juntos, em um clima descontraído, mas produtivo, eles desenvolvem tecnologias e inovações.

Vivendo entre Roma e Nova York, o sedutor e solitário Ricardo só tem um objetivo: conquistar o mundo por meio de seus grandiosos projetos de paz — mesmo que para isso tenha que usar a força. Ricardo tentará convencer o idealista Benjamin a aceitar uma parceria para financiar seus projetos de inteligência artificial. Quando Benjamin se recusa, Ricardo encontrará outros meios para conseguir os projetos que deseja — como a hiper realista androide Melina. Um dos projetos de Benjamin, uma tatuagem inteligente capaz de armazenar milhares de dados, será usado contra a sua vontade como a marca da Besta, com a qual o anticristo controlará o mundo.