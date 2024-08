Daniela Escobar revela o que aprendeu com Ângela em Apocalipse Atriz relembra a personagem fofoqueira que viveu na novela da RECORD e diz que a vida que levamos é fruto das nossas escolhas diárias Apocalipse|Juliana Lambert, do site oficial 22/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2024 - 02h00 ) ‌



Daniela relembra bastidores da trama

Morando há quase duas décadas nos Estados Unidos, Daniela Escobar enfrentou o desafio de ficar afastada da família por alguns meses para poder viver Ângela Menezes em Apocalipse, que está de volta à tela da Record TV. “O que me fez aceitar o convite foi o tema, o fim do mundo. Fiquei bastante curiosa para ver de perto como seria tratado o Apocalipse. A curiosidade é o que mais me move nessa vida”, confidencia a atriz.

Na trama, Ângela é voluntária e também canta no coral da igreja do pastor Jonas. Apesar de querida, carinhosa e divertida, também é dramática e dissimulada. Ela adora fofoca e não perde a oportunidade de fazer intrigas. A personagem ainda culpa o ex-marido por sua infelicidade e vai demonstrando ao longo do folhetim que é insegura, ressentida e pessimista. “Se você parar para assistir aos telejornais por um mês, verá dezenas de Ângelas por dia. Fiz a construção a partir do texto mesmo e dessas histórias bizarras exibidas todos os dias”, comenta.

Das lembranças que leva da trama, Daniela tem uma cena preferida: “Lembro da Ângela se arrastando pelo chão do ‘inferno’ com a maquiagem de efeitos super bem feita, me senti em uma daquelas séries de zumbis”, conta.

A atriz acredita que entre as lições aprendidas com Apocalipse está a de que a vida que levamos é fruto das nossas escolhas diárias. “Essas escolhas são fruto do que acreditamos e dos hábitos que cultivamos e repassamos”, diz.

Daniela também destaca outro ensinamento que Ângela pode deixar ao telespectador: “Que fofoca é um dos sentimentos mais baixos que existem, mas isso eu já sabia”.

Acompanhe Apocalipse, de segunda a sexta, às 15h30, na RECORD. Os capítulos na íntegra estão disponíveis no PlayPlus.