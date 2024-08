Figurinista fala do vestido de Isabela Gudman em Apocalipse: ‘Os brilhantes eram verdadeiros’ Mariana Baffa explica que o vestido de noiva usado por Paloma Bernardi pesava nove quilos e que o terno de Ricardo Montana (Sergio Marone) foi escolhido de acordo com a personalidade do executivo Apocalipse|Bruna Vichi, do site oficial 18/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 18/08/2024 - 02h00 ) ‌



Ricardo Montana e Isabela Gudman se casaram em cerimônia ecumênica Munir Chatack/RECORD

O casamento luxuoso de Ricardo Montana (Sergio Marone) e Isabela Gudman (Paloma Bernardi) marcou a novela Apocalipse. Celebrada pelo sacerdote Stefano (Flávio Galvão) e acompanhada pelas tradições judaicas, a cerimônia de alto padrão aconteceu em Roma e contou com a presença de familiares e amigos próximos do casal.

Em entrevista ao site oficial, Mariana Baffa, a figurinista da novela, explicou a escolha do figurino do casal e contou curiosidades sobre o vestido da noiva. A equipe responsável levou em conta três vertentes principais para definir as vestes do casal: a localização, o clima e o status de Ricardo Montana. De acordo com Mariana, a equipe de figurinistas buscou referências de casamentos europeus que aconteceram no outono e acrescentou elegância suficiente para mostrar uma festa feita para o homem mais rico do mundo.

Mariana explica que a equipe de figurinistas optou por roupas que atendessem às necessidades da cena e que fossem confortáveis, já que a gravação da sequência do casamento durou três dias.

Vestido de noiva

De acordo com a figurinista, a atriz Paloma Bernardi provou mais de 15 modelos diferentes de vestidos até chegar no ideal. “Nós usamos o vestido que mais favoreceu a atriz dentro desses materiais nobres e bordados. A ideia era trazer um estilo de princesa, já que ela vai ser a primeira-dama do mundo”, diz Mariana. O vestido era da marca Marie Lafayete.

A manga do vestido de Isabela era bordada com cristais, pérolas e rendas francesas. A sobressaia era de tule, somando cerca de 9 quilos no vestido inteiro. Além disso, Isabela usou tiara de brilhantes e joias, que segundo Mariana, eram verdadeiros, e um véu para manter a tradição de um casamento clássico.

“Fizemos o véu para cobrir o rosto da atriz para que houvesse esse movimento de o Ricardo tirar o véu para beijar a noiva, como algo romântico e clássico”, explica.

Terno de Ricardo

Mariana explica que o figurino de Ricardo foi sóbrio, mas nada tradicional. Para a figurinista, o objetivo era mostrar que, apesar de ele ser um executivo elegante e rico, tem uma personalidade forte. “Ricardo é um executivo que, com certeza, compra ternos feitos sob medida. Nós tentamos fugir do tradicional para acompanhar a personalidade do personagem, que é bem marcante”.

O terno, que foi confeccionado pela própria RECORD, era azul, com gravata de veludo azul. “A cor foi escolhida para combinar com a pele do Sérgio Marone”, explica.

