Giselle Batista fala sobre a oportunidade de viver a robô Melina: ‘Grande desafio’ Atriz conta detalhes sobre a personagem androide vivida na novela Apocalipse e agradece a oportunidade ter sido escolhida para o papel Apocalipse|Juliana Lambert, do site oficial 25/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 25/08/2024 - 02h00 ) ‌



Giselle Batista relembra a robô Melina vivida em Apocalipse

Todo novo personagem é um desafio, mas interpretar um robô é ainda maior. A atriz Giselle Batista, que viveu Melina em Apocalipse relembra com alegria a invenção de Benjamin (Igor Rickli): “Foi muito legal ter a oportunidade de viver uma androide. Não é sempre que a dramaturgia na TV corre para esses lados. Como atriz, quanto mais diversidade melhor. A Melina era um grande desafio para qualquer profissional, feliz de ter sido delegada essa tarefa a mim”.

Ela conta, ainda, que foi dando o tom da personagem ao longo das gravações. “Entre aceitar o papel e já começar a gravar foi menos de uma semana. É uma personagem super curiosa, que a gente vai descobrindo suas nuances com o tempo. Como a Melina não é humana, tinha bastante liberdade para criar, mas escolhi que ela fosse bem próxima ao mundo real. Não queria nada que lembrasse o estereótipo do robô. Ela era tão bem feita que quase podia ser humana”, lembra.

Giselle, que é irmã gêmea da também atriz Michelle Batista, se divertiu quando a arte imitou a vida e ela viveu a também robô Lia. Porém, dessa vez, a própria Giselle fez as duas personagens: “O mais engraçado de tudo é que muita gente jurava que éramos eu e a Michelle. Quase não consegui desmentir o boato de que estávamos juntas na novela. Mas era eu quem fazia ambas, Melina e Lia. Curioso porque nunca pensei que eu fosse viver essa duplicidade numa dramaturgia pelo fato de ter uma irmã gêmea atriz. Mas já me aconteceu mais de uma vez. É um barato fazer duas personagens, mas muito trabalho também”, conta.

Com a volta do folhetim para as tardes da RECORD, o público poderá rever e se divertir com as cenas que envolvem o trio formado por ela, HD (Paulo Vilela) e Brenda (Pérola Faria). “Tenho muitas lembranças da novela e, principalmente, amigos. Lembro como se fosse ontem da cena de apresentação da androide. Foi a primeira que gravei como Melina, dá aquele frio na barriga, né? Desse set, carrego comigo amor e admiração pelos amigos Igor Rickli, Pérola Faria, Paulo Vilela, Sidney Sampaio e tantos outros”, finaliza Giselle.

Acompanhe Apocalipse, de segunda a sexta, às 15h30, na RECORD. Os capítulos na íntegra estão disponíveis no PlayPlus.