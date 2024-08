Igor Rickli comemora seu papel em Apocalipse: ‘Bom sair dos vilões para ser um personagem do bem’ Benjamin Gudman é um hacktivista e domina tudo do mundo cibernético Apocalipse|Bruna Vichi, do site oficial 17/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 17/08/2024 - 02h00 ) ‌



Igor Rickli dá vida ao personagem Benjamin Munir Chatack/Record TV

Após conquistar o público com seu vilão Zac, em O Rico e Lázaro, Igor Rickli embarcou em um novo desafio em sua carreira e da vida a Benjamin Gudman, o protagonista da novela da RECORD, Apocalipse. Seu personagem, considerado um gênio, garante muitas emoções e transformações durante a trama, inspirada no livro bíblico de mesmo nome.

Em entrevista ao site oficial, Igor Rickli comemorou: “Estou extremamente empolgado de dar vida ao Benjamin. É muito legal poder mudar o registro agora, sair dos vilões para vir para um personagem do bem”.

O personagem de Igor é ateu, o que lhe causa alguns problema com Zoe Santero, o grande amor de sua vida. A bela jornalista, interpretada por Juliana Knust, tem uma formação religiosa bastante consistente e entra em conflitos com Benjamin após um segundo reencontro. Os dois se conhecem ainda crianças, mas o amor só encontra lugar no coração dos dois durante a vida adulta.

Benjamin mora em Nova York e é um hacktivista, um hacker do bem, que ajuda vítimas de pedofilia, chantagens e scammers. A modernidade da trama de Vívian de Oliveira chama a atenção de Igor Rickli: “É uma novela linda, de acabamento de primeira. Demos um salto de qualidade, de história e de modernidade”.

A trama se passa em três fases diferentes e o personagem de Igor estará em todas, representado por ele e também por Pedrinho Mello durante a primeira fase.

Acompanhe Apocalipse, de segunda a sexta, às 15h30, na RECORD. Os capítulos na íntegra estão disponíveis no PlayPlus.