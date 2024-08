Pérola Faria conta que buscou inspiração no mangá para viver Brenda em Apocalipse A atriz relembra com saudades das gravações da novela, que está no ar de segunda a sexta-feira, a partir das 15h30, na RECORD Apocalipse|Do R7 21/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 21/08/2024 - 02h00 ) ‌



Pérola Faria relembra Brenda

Fera em tecnologia, a estagiária de Benjamin (Igor Rickli) na novela Apocalipse logo se torna indispensável no dia a dia da empresa e também chama a atenção do telespectador pelo visual descolado.

Por trás das câmeras, Pérola Faria relembra as referências que lhe ajudaram a dar vida à Brenda: “Eu me inspirei totalmente nos desenhos japoneses, conhecidos como mangás. Parece louco falar isso, mas pelo estilo da Brenda, percebi que ela seria uma menina muito ligada nisso, tipo quem curte Cosplay [pessoas que se vestem de seus personagens favoritos]. Por isso, passei a assistir, até mesmo para que ela pudesse ter um jeito espevitado meio influenciado pelos desenhos. A forma de interagir, falar, etc”.

Para viver Brenda, Pérola passou por uma grande transformação no visual, que incluiu um cabelo cor-de-rosa: “A caracterização é essencial para que eu sinta a sua personalidade, até mesmo como anda e fala. A caracterização e o figurino fazem uma grande revelação de alguns detalhes da vida do personagem”, justifica.

A atriz, que cursava o último semestre do curso de jornalismo na época em que gravou a novela, relembra como conciliava a rotina de gravações e a vida universitária: “Foi um desafio, mas a RECORD sempre me ajudou a conciliar tudo. Me sinto em casa, parece que as pessoas também querem ver meu crescimento. A produção fazia o possível para que eu conseguisse liberação para fazer as provas, e perguntavam se eu tinha ido bem. O TCC [Trabalho de Conclusão de Curso], fui escrevendo enquanto esperava para gravar, no set”, conta.

Da trama, ela só leva boas lembranças: “Eu amo rever todas as cenas em que a Brenda usa penteados bem diferentes e que deixam o cabelo rosa ainda mais fofinho. Adorava gravar com o personagem HD (Paulo Vilela) e a robô Melina (Giselle Batista). Era um trio muito animado”, diz Pérola.

A novela Apocalipse é exibida de segunda a sexta-feira, a partir das 15h30, na tela da RECORD.