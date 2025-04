Bárbara é agredida e violentada pelo marido na noite de núpcias | Até Onde Ela Vai

Após se unirem em matrimônio em uma cerimônia conturbada, Bárbara e Sidney chegam em casa para a noite de núpcias. A jovem, no entanto, logo se assusta com a postura do marido, que não respeita seu espaço. Pouco tempo depois de pedir uns minutos para trocar de roupa, Bárbara é surpreendida por Sidney, que a agride e violenta na primeira noite juntos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!