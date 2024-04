Record TV |Do R7

Babi Borges e Iran Malfitano estão no elenco de A Rainha da Pérsia Atores darão vida a um casal na nova superprodução da RECORD que estreia neste ano de 2024

Em clima de romance, Babi Borges e Iran Malfitano anunciaram no Instagram que estão no elenco de A Rainha da Pérsia, nova superprodução da RECORD.

"É com muita alegria que a gente vem celebrar essa novidade com todos vocês que vibram por nós! Nós vamos fazer o que amamos: atuar! Faremos um casal na ficção! Estamos no elenco de A Rainha da Pérsia. Ganhamos esse presentão da RECORD", diz a publicação dos atores.

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia neste ano na tela da RECORD. E em abril, não perca a décima temporada da série Reis, A Decadência.

Atores de Reis elencam suas cenas favoritas na série:

