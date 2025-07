19 pessoas são presas por vandalismo em ônibus em São Paulo Medidas de segurança são intensificadas após novos ataques Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 12h31 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h31 ) twitter

19 suspeitos já foram presos por ataques a ônibus em São Paulo

Os ataques a ônibus em São Paulo resultaram na prisão de 19 indivíduos até agora. No último final de semana, dois homens foram detidos por vandalizar coletivos; um deles quebrou vidros após discutir com o motorista na região central, enquanto outro usou pedras para atacar veículos na zona leste. Durante a semana, dois irmãos confessaram participação nos atentados; um deles utilizou um carro oficial do governo para os ataques e foi exonerado do cargo. Outro homem foi preso na Avenida Cupecê após ser identificado pelo sistema Smart Sampa.

Para conter a violência crescente, foram destacados 200 agentes para transitar nos ônibus e nas áreas mais afetadas. A Guarda Civil Municipal também intensificou sua presença ao redor das garagens de ônibus para garantir a segurança dos usuários do transporte público.

