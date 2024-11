‘Acabou comigo’, desabafa mãe de empresário morto com três tiros pelas costas Familiares pedem Justiça e buscam entender as motivações por trás do assassinato; saiba mais sobre o crime que aconteceu em Guaianases, na zona leste de SP Balanço Geral Manhã|Do R7 25/10/2024 - 13h56 (Atualizado em 25/10/2024 - 13h56 ) twitter

Dono de estacionamento é executado enquanto trabalhava em São Paulo Reprodução/RECORD

O Balanço Geral Manhã trouxe com detalhes o assassinato do empresário Júlio Cesar, de 38 anos, dono de um estacionamento e lava-rápido em Guaianases, na zona leste de São Paulo. No dia do crime, um suspeito entrou no local e disparou três vezes contra a vítima pelas costas.

A esposa do empresário descobriu a morte do marido após uma vizinha informar que o portão do estabelecimento estava aberto e não havia ninguém dentro. Ao chegar ao local, ela encontrou seu marido já sem vida.

“Ainda não caiu a ficha do que aconteceu. Estou tentando me reconstruir, me reerguer de novo, porque agora eu não sei o que eu vou fazer sem ele”, lamenta Grazielle Cardoso, esposa da vítima.

Na noite do crime, o estacionamento já estava para fechar, quando o atirador, que ainda não foi identificado, entrou pelo portão principal e foi em direção à vítima. O criminoso fez ao menos três disparos pelas costas, o que indica que Júlio Cesar não conseguiu se defender.

O atirador misterioso entrou e saiu sem ser visto por ninguém da rua. Em uma residência próxima do local, há uma câmera que poderia ter gravado o crime, mas, naquele dia, não estava gravando.

Grazielle só descobriu o que teria acontecido, quando uma vizinha encontrou o portão aberto e percebeu que não havia ninguém no estacionamento. Pouco depois, a vítima foi encontrada morta pela esposa. “Eu chorava demais, eu não conseguia ficar em pé, eu tremia, faltava ar.

“A gente espera qualquer coisa. Mas a perda de um filho não tem explicação, porque a lógica não é a mãe enterrar o filho, é o filho enterrar os pais. Isso acabou comigo”, desabafa Regina Célia, mãe da vítima.

Agora, a Polícia Civil está investigando o caso para buscar mais informações e descobrir quem cometeu esse crime cruel contra o empresário e, familiares da vítima pedem por justiça.

Assista ao vídeo:

O Balanço Geral Manhã vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 5h, na tela da RECORD.