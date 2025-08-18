Acidente em show de Diego e Victor Hugo deixa 16 feridos Motorista sofreu mal súbito e caminhão atingiu estrutura em Itaberaí (GO) Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 09h13 (Atualizado em 18/08/2025 - 09h13 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Acidente durante show da dupla Diego e Victor Hugo em Itaberaí, Goiás, deixou 16 feridos.

Motorista de caminhão sofreu mal súbito e perdeu o controle, atingindo banheiros químicos.

Treze feridos foram atendidos no local e liberados; três foram encaminhados a hospitais, com duas vítimas internadas.

Polícia Civil investiga o caso, enquanto a dupla se manifesta em apoio às vítimas.

Durante um show da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo em Itaberaí, Goiás, um caminhão que transportava equipamentos perdeu o controle após o motorista sofrer um mal súbito, atingindo banheiros químicos e ferindo 16 pessoas. O incidente gerou pânico entre os presentes quando as grades de proteção foram derrubadas.

Das vítimas, 13 foram atendidas no local e liberadas, enquanto três foram encaminhadas a hospitais em Goiânia; duas continuam internadas. A Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal culposa no trânsito, analisando imagens e depoimentos para esclarecer os acontecimentos.

A dupla expressou pesar pelo ocorrido e se comprometeu a apoiar as vítimas. O motorista foi socorrido com princípio de infarto e testou negativo no bafômetro.

O que aconteceu durante o show de Diego e Victor Hugo em Itaberaí?

Um caminhão que transportava equipamentos perdeu o controle após o motorista sofrer um mal súbito, atingindo banheiros químicos e ferindo 16 pessoas.

Quantas pessoas foram feridas e qual a situação delas?

Das 16 pessoas feridas, 13 foram atendidas no local e liberadas, enquanto três foram encaminhadas a hospitais em Goiânia, das quais duas continuam internadas.

Como a polícia está lidando com esse incidente?

A Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal culposa no trânsito, analisando imagens e depoimentos para esclarecer os acontecimentos.

Qual foi a reação da dupla Diego e Victor Hugo após o acidente?

A dupla expressou pesar pelo ocorrido e se comprometeu a apoiar as vítimas do acidente.

