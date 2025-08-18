Logo R7.com
Acidente em show de Diego e Victor Hugo deixa 16 feridos

Motorista sofreu mal súbito e caminhão atingiu estrutura em Itaberaí (GO)

Balanço Geral Manhã

Durante um show da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo em Itaberaí, Goiás, um caminhão que transportava equipamentos perdeu o controle após o motorista sofrer um mal súbito, atingindo banheiros químicos e ferindo 16 pessoas. O incidente gerou pânico entre os presentes quando as grades de proteção foram derrubadas.

Das vítimas, 13 foram atendidas no local e liberadas, enquanto três foram encaminhadas a hospitais em Goiânia; duas continuam internadas. A Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal culposa no trânsito, analisando imagens e depoimentos para esclarecer os acontecimentos.

A dupla expressou pesar pelo ocorrido e se comprometeu a apoiar as vítimas. O motorista foi socorrido com princípio de infarto e testou negativo no bafômetro.

O que aconteceu durante o show de Diego e Victor Hugo em Itaberaí?

Um caminhão que transportava equipamentos perdeu o controle após o motorista sofrer um mal súbito, atingindo banheiros químicos e ferindo 16 pessoas.


Quantas pessoas foram feridas e qual a situação delas?

Das 16 pessoas feridas, 13 foram atendidas no local e liberadas, enquanto três foram encaminhadas a hospitais em Goiânia, das quais duas continuam internadas.

Como a polícia está lidando com esse incidente?

A Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal culposa no trânsito, analisando imagens e depoimentos para esclarecer os acontecimentos.


Qual foi a reação da dupla Diego e Victor Hugo após o acidente?

A dupla expressou pesar pelo ocorrido e se comprometeu a apoiar as vítimas do acidente.

