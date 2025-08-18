Acidente em show de Diego e Victor Hugo deixa 16 feridos
Motorista sofreu mal súbito e caminhão atingiu estrutura em Itaberaí (GO)
Durante um show da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo em Itaberaí, Goiás, um caminhão que transportava equipamentos perdeu o controle após o motorista sofrer um mal súbito, atingindo banheiros químicos e ferindo 16 pessoas. O incidente gerou pânico entre os presentes quando as grades de proteção foram derrubadas.
Das vítimas, 13 foram atendidas no local e liberadas, enquanto três foram encaminhadas a hospitais em Goiânia; duas continuam internadas. A Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal culposa no trânsito, analisando imagens e depoimentos para esclarecer os acontecimentos.
A dupla expressou pesar pelo ocorrido e se comprometeu a apoiar as vítimas. O motorista foi socorrido com princípio de infarto e testou negativo no bafômetro.
