Acidentes em Osasco resultam em três mortes no fim de semana Três acidentes graves ocorrem na cidade da Grande São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 12h33 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Três acidentes graves em Osasco resultaram em três mortes durante o último fim de semana.

Uma mulher foi atropelada por motociclistas em alta velocidade, enquanto seu marido pilotava uma das motos.

Um acidente envolvendo quatro veículos sob o viaduto Tancredo Neves causou duas mortes e ferimentos em outras duas pessoas.

No domingo, uma colisão entre dois carros deixou quatro pessoas feridas, e as causas estão sendo investigadas.

Três acidentes graves deixam três mortos e vários feridos em Osasco neste fim de semana

Durante o último final de semana, Osasco, na Grande São Paulo, registrou três acidentes graves que resultaram em três mortes e várias pessoas feridas. Em um dos incidentes, uma mulher morreu após ser atropelada por motociclistas em alta velocidade durante um rolezinho. Seu marido, que pilotava a moto, não sofreu ferimentos graves.

No sábado, um acidente envolvendo quatro veículos ocorreu sob o viaduto Tancredo Neves. A colisão resultou em duas mortes no local e deixou outras duas pessoas gravemente feridas. O trânsito foi interditado até o término da perícia.

No domingo, um carro preto invadiu a contramão e colidiu com outro veículo branco. Quatro pessoas ficaram feridas sem gravidade. As causas dos acidentes estão sendo investigadas pelas autoridades.

Assista ao vídeo - Três acidentes graves deixam três mortos e vários feridos em Osasco neste fim de semana

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!