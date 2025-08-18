Acúmulo de lixo por idoso gera transtornos na Vila São Nicolau Moradores enfrentam dificuldades com entulho que bloqueia calçadas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 09h12 (Atualizado em 18/08/2025 - 09h12 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Idoso na Vila São Nicolau acumula lixo, obstruindo calçadas locais.

Acúmulo de objetos dificulta a passagem de pedestres e interfere na rotina da comunidade.

Secretaria Municipal da Saúde monitora a situação e planeja intervenções, após tentativas frustradas de diálogo.

Moradores esperam ajuda para o idoso, visando melhorar as condições sanitárias da área.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na Vila São Nicolau, zona leste de São Paulo, um idoso acumula lixo e objetos em sua residência, causando transtornos aos moradores locais. A calçada está obstruída por móveis, bicicletas, pneus e até uma moto, dificultando a passagem de pedestres e interferindo na rotina diária da comunidade.

Os vizinhos relatam que o acúmulo persiste há décadas, atraindo insetos e prejudicando obras próximas. Tentativas de diálogo com o idoso resultaram em evasivas, enquanto sua esposa raramente aparece fora de casa. “Ele só vai pegando as coisas na rua e vai colocando”, comentou um vizinho sobre o comportamento do acumulador.

A Secretaria Municipal da Saúde monitora o caso e planeja novas intervenções após não conseguir autorização para entrada anteriormente. A subprefeitura Vila Prudente deve notificar o proprietário para regularizar o local através de serviços de limpeza pública.

Os moradores esperam que o idoso receba ajuda sem ser prejudicado pelas ações necessárias para resolver a situação que afeta as condições sanitárias e de convivência na região.

A Secretaria Municipal da Saúde informou que o caso está sob monitoramento e novas tentativas de intervenção serão realizadas

