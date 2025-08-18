Acúmulo de lixo por idoso gera transtornos na Vila São Nicolau
Moradores enfrentam dificuldades com entulho que bloqueia calçadas
Na Vila São Nicolau, zona leste de São Paulo, um idoso acumula lixo e objetos em sua residência, causando transtornos aos moradores locais. A calçada está obstruída por móveis, bicicletas, pneus e até uma moto, dificultando a passagem de pedestres e interferindo na rotina diária da comunidade.
Os vizinhos relatam que o acúmulo persiste há décadas, atraindo insetos e prejudicando obras próximas. Tentativas de diálogo com o idoso resultaram em evasivas, enquanto sua esposa raramente aparece fora de casa. “Ele só vai pegando as coisas na rua e vai colocando”, comentou um vizinho sobre o comportamento do acumulador.
A Secretaria Municipal da Saúde monitora o caso e planeja novas intervenções após não conseguir autorização para entrada anteriormente. A subprefeitura Vila Prudente deve notificar o proprietário para regularizar o local através de serviços de limpeza pública.
Os moradores esperam que o idoso receba ajuda sem ser prejudicado pelas ações necessárias para resolver a situação que afeta as condições sanitárias e de convivência na região.
A Secretaria Municipal da Saúde informou que o caso está sob monitoramento e novas tentativas de intervenção serão realizadas
