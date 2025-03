Adolescente confunde pedais e colide carro em parede ao tentar se refrescar Incidente ocorreu em Sorriso durante tentativa de usar ar-condicionado do veículo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 13h53 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jovem entra em carro para ligar ar-condicionado, liga veículo e derruba parede de casa em MT

Uma jovem de 17 anos tentou se refrescar do calor intenso utilizando o ar-condicionado do carro da família estacionado na garagem em Sorriso (MT). Sem saber dirigir, ela acabou confundindo-se com os pedais e colidiu com a parede da residência.

O impacto gerou um barulho alto que chamou a atenção dos pais, que correram para verificar o ocorrido. A colisão resultou em danos à estrutura da casa, estimados em R$ 400 para reparação. Em vez de repreender a filha, a mãe Emanuela optou por uma abordagem bem-humorada, filmando a situação e fazendo comentários leves sobre o incidente.

Felizmente, ninguém se feriu, e Ana Clara está prestes a iniciar suas aulas formais de direção.

Assista em vídeo - Jovem entra em carro para ligar ar-condicionado, liga veículo e derruba parede de casa em MT

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!