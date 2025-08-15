Adolescente salta de moto em fuga após perseguição policial
Eduarda, de 16 anos, se machuca ao pular de veículo em movimento
Eduarda, uma adolescente de 16 anos, pulou de uma moto durante uma perseguição policial em São Paulo após o condutor ignorar a ordem de parada dos policiais. Ela estava retornando de uma festa quando percebeu que o motoqueiro entrou em uma via incorretamente e decidiu fugir da polícia. Para se proteger, Eduarda saltou do veículo em movimento.
Ferida na ação, ela foi levada ao hospital e passou a noite sob observação médica. O motociclista, identificado como Pedro Henrique, usava dados alheios no aplicativo e não possuía habilitação. Ele foi detido e liberado após prestar depoimento. Em Guarulhos, onde começou a perseguição, não há regulamentação específica para transporte por motos via aplicativos, embora o serviço continue disponível. Após o incidente traumático, Eduarda afirma que só usará carros por aplicativo no futuro.
