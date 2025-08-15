Adolescente salta de moto em fuga após perseguição policial Eduarda, de 16 anos, se machuca ao pular de veículo em movimento Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 12h35 (Atualizado em 15/08/2025 - 12h35 ) twitter

Eduarda, uma adolescente de 16 anos, pulou de uma moto durante uma perseguição policial em São Paulo após o condutor ignorar a ordem de parada dos policiais. Ela estava retornando de uma festa quando percebeu que o motoqueiro entrou em uma via incorretamente e decidiu fugir da polícia. Para se proteger, Eduarda saltou do veículo em movimento.

Ferida na ação, ela foi levada ao hospital e passou a noite sob observação médica. O motociclista, identificado como Pedro Henrique, usava dados alheios no aplicativo e não possuía habilitação. Ele foi detido e liberado após prestar depoimento. Em Guarulhos, onde começou a perseguição, não há regulamentação específica para transporte por motos via aplicativos, embora o serviço continue disponível. Após o incidente traumático, Eduarda afirma que só usará carros por aplicativo no futuro.

