Adolescente suspeito de roubo completa maioridade durante apreensão Crime violento ocorreu no Itaim Paulista; dois suspeitos foram detidos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 13h40 (Atualizado em 20/08/2025 - 13h40 )

Na zona leste de São Paulo, um adolescente de 17 anos foi apreendido por suspeita de roubo de carro junto com dois comparsas. O crime aconteceu no bairro Itaim Paulista, onde duas agentes de saúde foram abordadas com violência. Durante a ação criminosa, uma das mulheres sofreu uma coronhada antes dos assaltantes fugirem com o veículo.

A perseguição policial levou à colisão do carro em uma casa, obrigando os criminosos a fugir a pé. Dois deles foram capturados pela polícia; entre eles estava o jovem que completou 18 anos no dia da apreensão, evitando assim ser preso como adulto. A quadrilha já era conhecida pelas autoridades por suas ações violentas frequentes. A polícia recuperou o carro roubado e apreendeu um simulacro de arma usado no crime.

