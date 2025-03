Advogado aponta contradições na confissão de Maicol sobre morte de Vitória Celular da vítima foi rastreado em Campinas após suposta queima Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 13h39 (Atualizado em 19/03/2025 - 13h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Advogado da família de Vitória aponta contradições na confissão de Maicol

O advogado da família de Vitória Regina de Sousa, encontrada morta em uma área de mata em Cajamar, destacou inconsistências na confissão de Maicol Antonio Sales dos Santos, que admitiu ter cometido o crime.

A principal contradição é que o corpo de Vitória foi encontrado sem sinais de ter sido enterrado, contrariando o relato de Maicol. Além disso, ele afirmou ter queimado o celular da vítima junto com suas roupas, mas o rastreamento do dispositivo mostra que o aparelho esteve ativo em Campinas.

Fábio Costa, representante legal da família da jovem, ressaltou ainda a importância dos laudos periciais para resolver as discrepâncias nas declarações do suspeito. Enquanto isso, a investigação continua para esclarecer as circunstâncias do crime.

Assista em vídeo - Advogado da família de Vitória aponta contradições na confissão de Maicol

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!