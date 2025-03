Advogado diz que terceiro suspeito de participar da morte de Vitória é muito próximo a ela Ex-namorado e ficante também estão sob investigação Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 13h19 (Atualizado em 06/03/2025 - 13h19 ) twitter

Terceiro suspeito de envolvimento na morte de Vitória é pessoa muito próxima a ela, diz advogado

A investigação sobre a morte de Vitória em Cajamar (SP) identificou um terceiro suspeito de participação no crime que seria muito próximo à vítima. Segundo Fabio Costa, advogado da família, além deste suspeito, tanto o ex-namorado quanto um “ficante” de Vitória estão sendo investigados devido a inconsistências em seus depoimentos.

O advogado destacou que a região onde Vitória é pequena e todos se conhecem há anos. A polícia trabalha com a hipótese de crime passional motivado por ciúmes. O modo como o crime foi cometido indica planejamento e crueldade. As autoridades mantêm algumas informações em sigilo para não comprometer as investigações em andamento.

Assista em vídeo - Terceiro suspeito de envolvimento na morte de Vitória é pessoa muito próxima a ela, diz advogado

