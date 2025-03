Advogados de Maicol discordam de confissão e deixam delegacia durante depoimento Principal suspeito assumiu autoria do crime Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 13h45 (Atualizado em 19/03/2025 - 13h45 ) twitter

Confissão de Maicol contraria orientação de advogados; veja detalhes

Maicol Antonio Sales dos Santos confessou ter cometido o homicídio de Vitória Regina de Sousa, ignorando a orientação de seus advogados. A confissão ocorreu na delegacia com a presença de um advogado dativo, após a saída dos defensores oficiais.

Os advogados de Maicol se retiraram do local por discordarem do procedimento, alegando que a confissão foi feita sem eles durante a madrugada, o que consideram ilegal. A Polícia Civil defende a legalidade do ato, afirmando que foi realizado conforme o Código de Processo Penal. A defesa do suspeito insiste na importância da presença dos advogados constituídos para assegurar os direitos de Maicol.

Durante as investigações, foram verificadas informações fornecidas por Maicol, incluindo a confirmação do local onde objetos da vítima foram queimados, reforçando as suspeitas sobre sua autoria no crime.

Assista em vídeo - Confissão de Maicol contraria orientação de advogados; veja detalhes

