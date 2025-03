Agente da CET é morto durante tentativa de assalto em São Paulo Criminoso armado fugiu sem levar pertences da vítima Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 12h58 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h58 ) twitter

Agente da CET é morto em assalto enquanto fotografava caminhão estacionado irregularmente

Um agente da CET foi morto enquanto trabalhava na Grande São Paulo. José Domingos da Silva estava registrando irregularidades de um caminhão estacionado quando foi abordado por um homem armado. O criminoso exigiu o celular e a aliança do agente, que não entregou os itens, e acabou sendo baleado quatro vezes. O assaltante fugiu sem levar nada e ainda não foi localizado.

A polícia está analisando imagens capturadas pela câmera acoplada ao uniforme do agente e por câmeras de segurança da região. Testemunhas serão ouvidas para ajudar na investigação. As autoridades acreditam que o criminoso pode ter contado com a ajuda de comparsas em uma moto.

O caso está sendo investigado como possível latrocínio ou vingança, já que não é comum agentes da CET serem alvos de assaltos. O corpo de José Domingos será sepultado em Embu das Artes, e a família clama por justiça.

Assista em vídeo - Agente da CET é morto em assalto enquanto fotografava caminhão estacionado irregularmente

